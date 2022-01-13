الإطاحة بداعشي خطير في جزيرة الحضر - عاجل

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة من قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي تمكنت من إلقاء القبض على عنصر خطير بتنظيم داعش الإرهابي في جزيرة الحضر ضمن الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي نينوى وصلاح الدين".واضافت انه "جاء ذلك خلال عملية امنية اشتركت فيها قوة من الامن الوطني والجيش العراقي في عمق جزيرة الحضر ضمن منطقة ام حزاز على الحدود الادارية الفاصلة بين محافظة نينوى وصلاح الدين".واشارت الى ان "الإرهابي المعتقل يعمل مع تنظيم داعش الارهابي في قاطع الجزيرة والبادية ومطلوب للقضاء العراقي بحسب مذكرة قبض وفق احكام المادة ١/٤ إرهاب، حيث تم تسليمه الى جهة الطلب (الامن الوطني)".