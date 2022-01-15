استهداف مكتب نائب برمانة يدوية جنوبي بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، بتعرض مكتب نائب للهجوم برمانة يدوية جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن “مكتب النائب عبد الكريم عبطان تعرض لهجوم برمانة يدوية في السيدية قبل قليل”، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.