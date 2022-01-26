ضبط كمية كبيرة من القطع الأثرية في ديالى (صور)

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، ضبط كمية كبيرة من القطع الأثرية في محافظة ديالى.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من فوج طوارئ ديالى بالاشتراك مع قوة من مديرية المخابرات، تمكنت من ضبط عجلة بداخلها قطع اثرية (عبارة عن كتاب مخطوط أثري يحتوي (16) صفحة باللغة العبرية، وقطع أثرية يبلغ عددها(21) قطعة مختلفة الاحجام في قضاء الخالص".

واضاف البيان ان "هذا العملية تأتيلأجل الحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي والانساني من القطع الاثرية والمخطوطات لانها ثروة تأريخية تزداد اهميتها على مر العصور".