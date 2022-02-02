عمليات بغداد توضح حقيقة تعرض مطار بغداد لهجوم صاروخي – عاجل

وقال بهجت في حديث للسومرية نيوز، إنه "لا صحة للانباء التي تحدثت عن تعرض مطار بغداد لقصف بصواريخ الكاتيوشا".إلى ذلك، أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بتفعيل صافرات الانذار داخل مركز الدعم الدبلوماسي في مطار بغداد الدولي.وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، أن "صافرات الانذار انطلقت بصورة تجريبية، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل اي استهداف للمطار".وفي وقت سابق، أفادت وسائل اعلام بتعرض مطار بغداد الى قصف بصواريخ الكاتيوشا، قبل ان يفند قائد عمليات بغداد صحة هذه الانباء.