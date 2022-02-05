إحباط محاولة تسلل لـ"داعش" شرق بيجي

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "بعد ورود معلومات استخبارية من قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي تفيد بوجود محاولة تسلل لعناصر فلول داعش الإرهابي الى قضاء بيجي، حيث سارعت قوة من اللواء 51 بالحشد الشعبي وبالتعاون مع القوات الأمنية بتفتيش مناطق الحوايج والمقالع في حوض دجلة والعبور الى الضفة الأخرى".وأضافت، أنه "كان عناصر داعش ينوون التسلل الى منطقة البعيجي شرق قضاء بيجي قبل ان تفشل قوات الحشد الشعبي محاولتهم الخائبة".