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اصابة شخص نتيجة انفجار جسم غريب شمالي بغداد
أمن
2022-03-10 | 08:12
1,384 مشاهدة
افاد مصدر امني، اليوم الخميس، باصابة مدني نتيجة انفجار جسم غريب ضمن منطقة المشاهدة في قضاء الطارمية شمالي بغداد.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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