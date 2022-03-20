من نينوى.. الكاظمي يوجه بتعزيز الإجراءات وسد الاحتياجات الضرورية للقوات الأمنية

وجّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، بتعزيز الإجراءات الأمنية، وسد الاحتياجات الضرورية للقوات الأمنية، فضلاً عن التأكيد على تأمين السدود، والمناطق الحدودية، وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الكاظمي عقد اجتماعاً بالقيادات الأمنية في محافظة نينوى، استمع فيه إلى عرض شامل لمجمل الأوضاع الأمنية في المحافظة".

واضاف البيان، ان "الكاظمي اطلع على آخر الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية لاستدامة الأمن والاستقرار في المحافظة، موجهاً باتخاذ الاستعدادات كافة، وتفعيل الجهد الاستخباري الاستباقي خلال شهر رمضان المبارك".

بحسب البيان، أكد الكاظمي، "توجيهاته بالتزام السياقات الأمنية، وأن يكون أمن المواطن والأهالي في كلّ أرجاء المحافظة هو الأولوية القصوى".

كما وجّه بتعزيز الإجراءات الأمنية، وسد الاحتياجات الضرورية للقوات الأمنية، فضلاً عن التأكيد على تأمين السدود، والمناطق الحدودية، وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.

وتابع البيان ان "الاجتماع حضره نائب قائد العمليات المشتركة، فضلاً عن عدد من القيادات والمسؤولين الأمنيين في المحافظة".