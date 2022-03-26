بالأرقام.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال اسبوع

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة للفترة من 2022/3/18 ولغاية 2022/3/25 كالاتي:1. تنفيذ اوامر قبض 14012. القبض مطلقي العيارات النارية 153. احالة متهمين الى المحاكم 1644. القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 2555. ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 106. اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 2007. اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 3248. مضاهات طبعات الاصابع 449 عدد طالبي النجدة 160610. حالات العنف الاسري 6611. فض مشاجرات 129112. ضبط عجلات مطلوبة 7013 تبرع بالدم 2214. القبض على المتسولين 121015. القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 2116. القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 71317. طبع لوحات السيارات 1075918. اصدار اجازات السوق 957119. اصدار سنوية السيارات 1827320. مرافقة البعثات التنقيبية الاثارية 22