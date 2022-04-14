الإعلام الأمني تعلن نتائج عملية "المطرقة الحديدية" في كركوك

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "نتائج عملية المطرقة الحديدية التي انطلقت يوم أمس لتطهير كركوك والمناطق المحاذية لها كانت، العثور على وكرين بداخلهما خمس عبوات ناسفة ومواد أخرى من بينها افرشة واغطية ومواد غذائية، اسفل قرية المبدد مع حافة وادي زغيتون".وتابع، "اما محور الفرقة ٨ لواء ٤٥ قوات خاصة تم تدمير خمس اوكار أوكار وثلاث انفاق، والعثور على خمس عبوات قمعية و١٦ عبوة ناسفة على شكل قذائف وقنابر هاون مختلفة و١٠ قراصة تفجير عبوات و١٥ قداحة تفجير عبوات و٧ سبح تفجير عبوات واسلاك تفجير بطول ٢٠م - ٥٢ كغم نترات الامونيا التي تستخدم في صنع العبوات - افرشة واغطية - مواد غذائية )".وأشار البيان إلى أنه "تم تدمير المواد اعلاه من قبل الجهد الهندسي للفرقة الثامنة وما زالت العملية مستمرة وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".ويوم أمس، انطلقت وبإشراف قيادة العمليات المشتركة عملية (المطرقة الحديدية) وهي عملية أمنية واسعة وشاملة، لتفتيش وادي الشاي ووادي ازغيتون في محافظة كركوك والمناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين، بمشاركة قطعات من جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة في الجيش العراقي ، وبإسناد من قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش.