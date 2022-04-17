تدمير وكر يضم أسلحة وعتاد في كركوك

أعلنت الشرطة الاتحادية، الاثنين، عن تدمير وكر يضم أسلحة وعتاد في محافظة كركوك.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان، إن "ابطال الفرقة الخامسة شرطة اتحادية تمكنواواثناء تنفيذ عملية المطرقة الحديدية التي اطلقتها قيادة العمليات المشتركة في كركوك، حيث حققت قطعات الفرقة المنفذة للواجب بإمرة قائد الفرقة اللواء "حيدر المطوري" واثناء تفتيش وادي (معيزيلة) بكركوك، من العثور على وكر لعصابات داعش الإرهابية".

وأضاف البيان أن الوكر "يحتوي على (2 سلاح بندقية كلاشنكوف، سلاح قاذفة ٤٠ ملم، 4 صواريخ قاذفة، جهاز موبايل، عتاد خفيف ومتوسط مختلف الأنواع، حمالة تحوي صواريخ قاذفة، مساطر تفجير، عبوات ناسفة، شاحنات موبايل، أواني طبخ، مواد غذائية)"، مشيراً الى "تدمير الوكر ومعالجة كافة المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي للفرقة".