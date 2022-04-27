الإعلام الأمني تعلن تدمير ثلاثة أوكار لـ"داعش" في صحراء الرطبة

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن تدمير ثلاثة أوكار لـ"داعش" في صحراء الرطبة بمحافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة وإستمرارا لعملياتها في المرحلة الثانية ضمن عملية الإرادة الصلبة، تمكنت القطعات الامنية المشاركة في هذه المرحلة وخلال اليوم الخامس منها من تنفيذ ٣ انزالات جوي في صحراء الرطبة جنوب الطريق السريع من قبل جهاز مكافحة الإرهاب وتدمير ٣ أوكار".

وأضافت أن "قيادة عمليات ديالى عثرت فيها قوات الرد السريع على عبوة ناسفة تم التعامل معها اصولياً"، مشيرة الى "تمكن قيادة عمليات صلاح الدين من العثور على مخبأ يحتوى على مواد لوجستية و١٣ قنبرة هاون ٦٠ ملم".