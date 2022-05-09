اعلنت الشرطة الاتحادية، الاثنين، عن اعتقال عنصر بـ"داعش" في بغداد.

وقالت الشرطة في بيان، إنه "ضمن سلسلة الواجبات النوعية التي تنفذها قوات الشرطة الاتحادية للقبض على عناصر العصابات الإرهابية والمطلوبين للقضاء وفق المادة ٤/ إرهاب، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من الفوج الثاني اللواء الخامس بإسناد الجهد الاستخباري من إلقاء القبض على المكنى (أبو سليمان) أحد عناصر داعش الإرهابي ضمن قاطع المسؤولية في منطقة الغزالية ببغداد".

وأضاف البيان أن "الإرهابي مؤشر مطلوبيته الى المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الارهاب/اللجنة التحقيقية الخاصة وفق المادة ٤/أرهاب".