شابة تنهي حياتها بواسطة "كلاشنكوف" في بغداد (صورة)

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "المدعوة (د.ع) تولد ١٩٩٨ انتحرت باسلوب اطلاق على نفسها من سلاح نوع كلاشنكوف داخل منزلها ضمن منطقة الدوانم في جانب الكرخ".