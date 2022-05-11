تفكيك شبكة لتجارة المخدرات والقبض على 11 متهما في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في قسم مكافحة مخدرات (الرصافة) التابع لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة تم تفكيك شبكة لتجارة المخدرات والقبض على (11) متهم ضبط بحوزتهم (١٦ كيلو غرام) من مادتي الكريستال والحشيشة المخدرة وأدوات تعاطي مختلفة الأنواع".وأضاف البيان الى انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".