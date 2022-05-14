بحوزته أكثر من كيلو كرستال.. اعتقال متهم بالمخدرات في بغداد

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، القبض على متهم بتجارة المواد المخدرة، فيما أشارت إلى ضبط أكثر من كيلو غرام من مادة الكرستال كانت بحوزته، في بغداد.
وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في ملاحقة الخارجين عن القانون من تجار ومروجي ومتعاطي المواد المخدرة ، تمكنت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري ومفرزة من شعبة مخدرات البياع ، من إلقاء القبض على متهم في منطقة "الشرطة الرابعة" غرب بغداد".
وأشارت إلى أنه "ضُبط 1180 غرام من مادة الكرستال ، 3 بايب تعاطي ، 2 كاصوصة ، قداحة ، مبلغ مالي قدره مائتان وسبعة وثلاثون الف دينار عراقي ، وأكياس نايلون".
وأضافت، أنه "تم تسليمه مع المضبوطات الى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه".