تدمير وكر لعصابات داعش في كركوك

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة من اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفارز الطائرات المسيرة نفذت عملية تفتيش وتطهير منطقة (الخردات) جنوب غرب محافظة كركوك".واضافت ان "العملية أسفرت عن العثور على وكر تابع للعصابات الإرهابية المهزومة يحتوي بداخله على عبوتين ناسفتين على شكل جلكان سعة 20 لتر، جلكان يحتوي على مادة C4، ملابس قندهارية وافرشة منام واواني طبخ ، كميات من العتاد الخفيف والمتوسط ".واشارت القيادة الى انه "تم تدمير الوكر والتعامل مع المواد المضبوطة اصولياً من قبل مفارز الجهد الهندسي ".