"متسول" يدخل طائرة عراقية بحالة إنذار في مطار النجف!

أفاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، بأن طفلاً تسبب بدخول مطار محافظة النجف بـ"حالة إنذار".





وأضاف، أن "امن الطائرة تنبه للطفل وقام بتعطيل الرحلة لمدة اكثر من ساعتين، وانزال المسافرين من على متنها للتأكد من عدم صعود متسولين آخرين على متن الطائرة".



واشار المصدر الى، أن "قوة امن المطار اعتقلت الطفل وقامت بنقله الى خارج المطار، بعد أن تسبب بإدخال المطار في حالة إنذار". وقال المصدر لـ السومرية نيوز إن "طفلاً دون العاشرة من العمر اخترق امن مطار النجف ووصل إلى نقطة انطلاق طائرة ايرانية تستعد للإقلاع إلى ايران مع مسافرين على متنها، وذلك لطلب المساعدة من المسافرين".وأضاف، أن "امن الطائرة تنبه للطفل وقام بتعطيل الرحلة لمدة اكثر من ساعتين، وانزال المسافرين من على متنها للتأكد من عدم صعود متسولين آخرين على متن الطائرة".واشار المصدر الى، أن "قوة امن المطار اعتقلت الطفل وقامت بنقله الى خارج المطار، بعد أن تسبب بإدخال المطار في حالة إنذار".

وانتقد مراقبون، ما حصل بالقول، إن "هذا يدل على الفرق بين شركة عالمية تعمل ضمن ضوابط منظمة الطيران الدولي كما في مطار بغداد الدولي، وشركة محلية تعمل من دون ضوابط".



وأضاف المراقبون: "تخيل وأنت جالس داخل طائرة تستعد للاقلاع من مطار دولي، تتفاجئ فجأة بطفل يتجول بداخلها للتسول من المسافرين!، هناك ستدور الكثير من الاسئلة في رأسك.. كيف وصل هذا الطفل للطائرة؟، ومَن سمح له بدخول المطار بهذه السهولة؟، أين الاجراءات الامنية؟، كيف تجاوز هذا الطفل جميع نقاط التفتيش وحتى الكاونتر؟.. هنا ستعرف انك في مطار النجف"، معبرين عن استيائهم أن يشهد مطار من المفترض أن يكون دولياً، مثل هذه الحادثة".