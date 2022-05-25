صالح والكاظمي يحذران من مخططات لزعزعة الأمن

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل اليوم الأربعاء 25 أيار 2022، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي؛ لبحث مستجدات الأوضاع العامة في البلد، حيث جرى التأكيد على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار ودعم القوات الأمنية في ملاحقة خلايا داعش واليقظة والحذر من مخططاته الرامية لزعزعة أمن المواطنين".وفي شأن الأوضاع السياسية، جرى وفق البيان، "بحث تطوراتها مع التأكيد على ضرورة الحوار في معالجة المسائل العالقة بروح المسؤولية والوطنية وتلبية الاستحقاقات المُنتظرة، إلى جانب بحث الأوضاع الاقتصادية وأهمية إيلاء متطلبات المواطنين المعيشية والخدمية أولوية قصوى والعمل على الاستجابة للأحتياجات الضرورية وبما يضمن العيش الكريم".