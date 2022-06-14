صلاح الدين.. متهمون بتهريب النفط في قبضة الأمن

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مركز شرطة نفط صلاح الدين بالتعاون مع الاستخبارات تمكنت من إلقاء القبض على أربعة متهيمن وضبط عجلاتهم "صهريج" محملين بمنتوج نفطي، وذلك لتغيرهم المسار ومحاولتهم الوصول إلى مكان لتفويغ المنتوج في غير مكانه المحدد".واضافت انه "تم إيداعهم التوقيف وحجز العجلات داخل احدى مراكز شرطة النفط لعرضهم على القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".