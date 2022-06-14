إصابة شخصين بمشاجرة شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإصابة شخصين بمشاجرة شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصين اصيبا نتيجة مشاجرة تطورت الى اطلاق النار على دار مواطن".

وأضاف المصدر أن "المشاجرة وقعت في حي الخطيب ضمن مدينة الشعلة".