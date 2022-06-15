القبض على 3 متهمين بـ"الدكة العشائرية" في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بناءً على معلومات دقيقة توفرت لدى فريق العمل المشكل في مركز شرطة التهذيب التابع الى قيادة شرطة بغداد، القت مفارز المركز القبض على ثلاثة متهمين وفق احكام المادة ٢/٤ من قانون مكافحة الارهاب اقدموا على ارتكاب ما يعرف بجريمة "الدكة العشائرية" حيث تم تحديد مكان تواجد المتهمين ومداهمة المكان والقاء القبض عليهم".وتابع البيان، أنه "تم التوجه بهم الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".