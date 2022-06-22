كمين محكم يطيح بتاجر مخدرات في ذي قار – عاجل

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة لملف عصابات الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات كونها لاتقل خطورة عن الإرهاب، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن ذي قار التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتعاون مع شعبة مخدرات سوق الشيوخ من القاء القبض على احد تجار المواد المخدرة في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة (٢٨ مخدرات)".واضاف ان المتهم، "تم تسليمه الى الجهات المعنية المختصة لاكمال اوراقه التحقيقية".