حصيلة عمليات أمنية من 3 محافظات

السومرية نيوز – أمن

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، حصيلة عمليات القاء القبض في 3 محافظات.



وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم القبض على (5) متهمين وضبط بحوزتهم أسلحة غير مرخصة وعلى متهم لقيامه بأطلاق العيارات النارية على احد المنازل اثر نشوب مشاجرة وأخر ضبط بحوزته مواد مخدرة نوع ( كرستال) وعلى (220) متسولا في عموم العاصمة بغداد".

واضاف البيان، انه "من جهة أخرى تم القبض على (7) متهمين وضبط بحوزتهم على (142) غرام من مادة الكريستال المخدرة وأدوات تعاطي مختلفة الأنواع في محافظة ذي قار وتنفيذ (15) مذكرات إلقاء قبض صادرة من السلطة القضائية بحق متهمين بقضايا مختلفة في محافظة واسط".