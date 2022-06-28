عمر يحرق نفسه واطفاله الصغار!‎‎

اقدم شاب بمنطقة حي النصر شرق بغداد على حرق نفسه واطفاله الصغار الذين لاتتجاوز اعمارهم الاربع سنوات،، والسبب ضعف الحالة المادية وانقطاع سبل المعيشة..هشام وسيم والتفاصيل.

بعبوة بانزين ووسيلة للاشعال ، احرق الشاب عمر نفسه هو واطفاله الاثنان الذين تتراوح اعمارهم بين الثلاث والاربع سنوات، مخلفا ورائه عائلته التي قالت بانه وصل لهذا الحال بسبب العوز والحاجة

جدران بلا سقف وعجلة ركنت بسبب تعطلها دفعت بعمر لليأس من الحياة وقتل نفسه ، حالة يقول ذوو الضحية بانها يمكن ان تتكرر بسبب الوضع البائس الذي يعيشه الشاب العراقي اليوم

ولربما تشابه حالة عمر العشرات من الحالات التي تسجل شهريا نتيجة البطالة وتفشي الفساد وارتفاع الاسعار وغيرها من المسببات ،، التي باتت تدفع بالشباب للخيبة والاتجاه نحو خيار الموت لانقطاع سبل الحياة امامهم بعد استنفاد جميع المحاولات.