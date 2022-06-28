السومرية نيوز – أمن

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، حصيلة عمليات أمنية من 3 محافظات.



وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم القبض على (4) أشخاص وضبط بحوزتهم أسلحة غير مرخصة وإنقاذ شخص حاول رمي نفسه من أعلى جسر حي العامل بقصد الانتحار و(3) متهمين وضبط بحوزتهم مواد مخدرة نوع (كريستال) ومتهم لقيامه بأبتزاز فتاة إلكترونيا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبلغ من المال قدره (10) آلاف دولار في بغداد".

واضاف البيان، انه " من جهة أخرى تم القبض على متهم وتضبط بحوزته على (7 كيلو) و(600 غرام) من مادة الكريستال المخدرة في ميسان ومتهم أخر بتجارة وتعاطي المخدرات في واسط".

وتابع انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزائهم العادل".