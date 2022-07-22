مشاجرة مسلحة تنتهي بإصابة ضابط في بغداد.. ماذا عن الجاني؟

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "معلومات وردت بوجود حادث مشاجرة تطور الى استخدام السلاح الخفيف ضمن منطقة الغزالية، حيث تم التوجه من قبل الدوريات الامنية في بغداد الى مكان الحادث واتضح اصابة ضابط برتبة عقيد منسوب لمديرية المرور بالاستراحة ولاذ الجاني بالفرار".وأضاف، "تم تطويق المنطقة من قبل الدوريات الأمنية وتعقيب الجاني والقبض عليه واتضح انه منتسب أمني، حيث ضُبط بحوزته مسدس حكومي مع مخزن واحد وجرى تسليمه الى احد المراكز".