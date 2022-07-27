كربلاء.. سارق الحقائب النسائية بقبضة قوات الأمن

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بعد ورود معلومات تفيد بوجود سارق متخصص بسرقة الحقائب النسائية، تم تشكيل فريق عمل لكشف ملابسات حوادث السرقة وكشف المتهم الحقيقي، وبعد جهد متواصل وعمل دؤوب لفريق العمل وجمع المعلومات الكافية وتدقيقها بمهنية عالية تم الوصول الى المتهم وبعد نصب كمين محكم له تم القبض عليه".وأضاف، أن "المتهم اعترف بسرقة تسع حقائب نسائية في المناطق المزدحمة والتي تشهد توافد النساء ومنها العيادات الطبية والمستشفيات والأسواق المحلية".وأشار البيان إلى أنه "تمت إحالة المتهم الى القضاء لينال جزاءه العادل".