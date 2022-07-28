محافظتان تعلنان خطتهما الأمنية لحماية المواطنين خلال شهر محرم

وذكر إعلام قيادة عمليات ميسان، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "وضعت خطة أمنية شاملة وقسمت مناطق المحافظة إلى قواطع أمنية لحماية المواطنين خلال شهر محرم الحرام".وأضاف البيان، أن "قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي ترأس مؤتمراً امنياً موسعاً في مقر قيادة العمليات، وحضره قائمقام قضاء العمارة والمعاون الأمني للمحافظ وقائد شرطة المحافظة ونائب قائد العمليات ومقدم اللواء السابع والتسعين ومدراء الأجهزة الأمنية وآمري القواطع ومدراء الأقسام والدوائر الأمنية الساندة".وأشار قائد عمليات ميسان إلى أنه "تم وضع خطة أمنية شاملة لحماية المواطنين خلال شهر محرم الحرام تمثلت بتوفير الحماية للمساجد والحسينيات واماكن العزاء في مناطق مدينة العمارة والأقضية والنواحي"، لافتاً إلى "توزيع القطعات الأمنية حسب الأولوية ونشر جميع المفارز الأمنية في الأحياء والطرقات العامة لتعزيز الامن والاستقرار وحماية جموع المعزين".من جهتها، أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت التابعة إلى وكالة شؤون الشرطة عن قيام النائب الأول لمحافظ النجف هاشم الكرعاوي وقائد الشرطة اللواء الحقوقي باسم مجيد فيصل عقد اجتماع أمني، تخص حماية المواطنين خلال شهر محرم.وأضاف البيان، أن "مدراء الاجهزة الامنية وامن ال ح ش د ال ش ع بي وفرقة الامام علي القتالية وهيئة المواكب الحسينية والدوائر الخدمية وممثلين عن العتبة العلوية المقدسة والمزارات، شاركوا في الاجتماع".وقالت المديرية، إن "قائد الشرطة ناقش الخطة الامنية الخاصة لاحياء شهر محرم الحرام وتأمين الحماية للمواكب الحسينية وللزائرين والمعزين باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام".وبينت أن "الخطة الأمنية التي اعدت باشراف قائد الشرطة تشارك فيها كل التشكيلات الأمنية وهناك تعاون مع الدوائر الحكومية في توفير الخدمات كافة".