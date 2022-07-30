إصابة ضابط بمشاجرة عشائرية شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة ضابط جراء مشاجرة عشائرية شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "ضابطاً برتبة رائد أصيب نتيجة مشاجرة عشائرية تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن قطاع ٧٧ في مدينة الصدر".

