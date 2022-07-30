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إصابة ضابط بمشاجرة عشائرية شرقي بغداد
أمن
2022-07-30 | 11:13
Alsumaria Tv
/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,302 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة ضابط جراء مشاجرة عشائرية شرقي بغداد.
وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "ضابطاً برتبة رائد أصيب نتيجة مشاجرة عشائرية تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن قطاع ٧٧ في مدينة الصدر".
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