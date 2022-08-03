القبض على 9 مروجين للغش الإلكتروني في أربع محافظات - عاجل

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "من خلال المتابعة الميدانية للمراكز الإمتحانية بهدف رصد حالات الغش الإلكتروني ومنعها حفاظاً على رصانة العملية التعليمية في العراق، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني بعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على تسعة متهمين يروجون لممارسة الغش الإلكتروني في محافظات (كركوك والمثنى وبابل وصلاح الدين)".وأضافت، أنه "تم ضبط بحوزة المتهمين، أجهزة لاسلكية محورة وسماعات غش صغيرة تستخدم للتواصل مع الطلبة أثناء أدائهم للامتحانات الوزارية".وأشارت الخلية إلى أنه "تمت إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون".