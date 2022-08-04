الإطاحة بشبكة إرهابية في كركوك - عاجل

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعملية نوعية استهدفت تقطيع مفاصل الدعم اللوجستي للعصابات الارهابية ونفذت وفق معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٤ والتي اكدت وجود شبكة لتقديم الدعم اللوجستي للدواعش وعوائلهم في منطقة الزاب بمحافظة كركوك".وأضافت: "على إثر ذلك، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من لواء المشاة ٩٦ وكتيبة استطلاع الفرقة تمت متابعة تحركات المجموعة والبالغ عددهم اربعة والاطاحة بهم في منطقة الحويجة بكركوك".وأشارت إلى أن عناصر الشبكة "من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 إرهاب، وتم تسليمهم لجهة الطلب".