قصف تركي جديد يستهدف دهوك - عاجل

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن قصفاً تركياً جديداً استهدف محافظة دهوك.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قصف جوي تركي جديد، استهدف قضاء العمادية في محافظة دهوك".



وأضاف أن "القصف استهدف عناصر حزب العمال، ودمر جزء من بستان".







