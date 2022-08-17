انطلاق عملية أمنية في صلاح الدين

وقالت الهئية في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، إن "قوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين للحـشد والقوات الأمنية، انطلقت بعملية أمنية لتأمين مناطق البعيجي والحاوي المحاذية لنهر دجلة شرق قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين".وأضافت، أن "العملية شارك فيها اللواء 51 وفوج التأخي ضمن قيادة عمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي والجيش قوات”سوات” شرطة صلاح الدين".واشار البيان الى ان "العملية شملت مسح وتفتيش مناطق البعيجي ،الحاوي ، جزرات الداموك المحاذية لنهر دجلة لتأمينها بشكل كامل".