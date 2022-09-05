إصابة 3 منتسبين بانفجار في كركوك

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة استهدفت الفرقة الثامنة في اللواء 45 التابع للجيش العراقي في اطراف قضاء داقوق بمنطقة وادي شاي في كركوك".وبين، أن "الحادث أسفر عن اصابة 3 منتسبين برضوض خفيفة دون جروح خطيرة".