إصابات بانفجار شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإصابة ثلاثة اشخاص أثر انفجار عبوة ناسفة، شمالي بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت كانت موضوع بالقرب من محل تجاري ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة".



وأشار إلى أن "الحادث أسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح مختلفة".

