إعادة افتتاح طرق مغلقة في بغداد

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بإعادة افتتاح طرق مغلقة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "فتح جميع الطرق المغلقة من بوابة الحسينية لغاية جسر الشعب".

وأضاف المصدر أن "طريق القناة وصولا الى جسر مظفر تم فتحه أيضاً"، مشيراً الى أنه "سيتم فتح جميع الطرق التي اغلقت خلال الساعات القليلة المقبلة".

وكانت القوات الأمنية لجأت خلال الأيام الماضية الى اغلاق طرق عدة في بغداد ضمن الاجراءات الخاصة بحماية زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).