بعد الانتشار الأمني.. بيان رسمي بشأن الليلة "المقلقة" في بغداد - عاجل

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قواتنا الأمنية تواصل تطبيق منهاجها التدريبي والاستمرار في الممارسات الأمنية الاعتيادية، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ورفع القدرات للقطعات الأمنية".وأضافت أن "قيادة عمليات بغداد ستنفذ بعد منتصف ليلة اليوم، ممارسة أمنية هادفة ضمن جانب الكرخ من العاصمة، بعد أن نفذت يوم أمس ممارسة ناجحة ضمن قاطع المسؤولية".