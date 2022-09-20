نوبة قلبية تودي بحياة ضابط رفيع في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بوفاة ضابط برتبة عقيد مهندس طيار، خلال الواجب، اثر نوبة قلبية في بغداد.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "ضابطاً برتبة عقيد مهندس طيار، تعرض الى نوبة قلبية وتم نقله من الدوام الرسمي داخل مقر قيادة القوة الجوية الى الطبابة العسكرية".



وبين، أنه "فارق الحياة".

