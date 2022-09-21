الغانمي يصل النجف للاطلاع على خطة زيارة استشهاد الرسول

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ النجف الأشرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "ماجد الوائلي استقبل وزير الداخلية عثمان الغانمي والوفد المرافق له للإطلاع على الخطط والإستعدادات الجارية لتأمين زيارة ذكرى استشهاد الرسول الأعظم ومتابعة كافة الإجراءات لغرض تعزيز القطعات الأمنية بالمحافظة والوقوف على الإحتياجات".