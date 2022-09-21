الإطاحة بـ15 متهماً بابتزاز الشركات الاستثمارية في ميسان

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية خاصة بأمرة قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي وبالاشتراك مع قوة من لـ4 تدخل سريع وسرية سوات تمكنت من القبض على 15 شخصاً متهماً بابتزاز الشركات الاستثمارية في محافظة ميسان".