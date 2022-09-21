صد تعرض لعناصر "داعش" في صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بصد تعرض لعناصر "داعش" في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية صدت تعرضاً لعناصر داعش في صلاح الدين". وأضاف المصدر أن "التعرض وقع ضمن قضاء الدجيل".