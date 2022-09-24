الكشف عن تفاصيل نزاع عشائري في ميسان

السومرية نيوز – ميسان

أكدت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم السبت، فض نزاع عشائري واعتقال 5 متهمين من طرفي النزاع المسلح، فيما أشارت إلى أن الحادث تسبب بإصابة اثنين من المواطنين.



وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "نزاعاً عشائرياً مسلحاً اندلع بين عشيرتين مساء يوم أمس الجمعة، في منطقة نهر العز التابعة الى قضاء الميمونة جنوب غرب المحافظة".

وأضاف البيان، أن "الحادث أسفر عن إصابة اثنين من المواطنين بجروح"، مؤكداً أن "قوة أمنية مشتركة من أفواج وأقسام قيادة الشرطة، بالاشتراك مع قطعات من الجيش العراقي توجهت الى مكان الحادث وتمكنت من فرض طوق أمني وإجراء سلسلة من عمليات الدهم والتفتيش لمنازل المتسببين بالحادثة وفض النزاع واحلال السلم المجتمعي داخل المنطقة المذكورة أعلاه".

وأشار إلى أن "عمليات المداهمة والتفتيش وملاحقة المتسببين في النزاع أسفر عنها اعتقال 5 متهمين من المشتركين في النزاع العشائري كحصيلة أولية والتحفظ على المصابين لحين اكتمال التحقيقات".