إصابة جندي بنيران قناص شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، بإصابة جندي بنيران قناص شمالي بغداد.







وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عناصر داعش قاموا بالتعرض على برج مراقبة تابع الى القوات الامنية في قضاء الطارمية عن طريق الرمي بسلاح قنص".

وأضاف المصدر أن "التعرض ادى الى اصابة جندي بجروح مختلفة".