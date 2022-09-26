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الشرطة تعتقل "أبو باروكة" في النجف (صورة)
أمن
2022-09-26 | 10:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
10,150 مشاهدة
اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم الاثنين، القاء القبض على السارق المدعو (ابو باروكة).
وقال مدير مكافحة الاجرام العقيد الحقوقي علاوي حسين الحجامي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد ورود معلومات بوجود سارق محترف يغير شكله بواسطة باروكة لتغير ملامحه ويقوم بتنفيذ عمليات السرقة ثم يقوم بخلعها وممارسة حياته الطبيعية، تم على الفور تشكيل فريق عمل بإشراف قائد شرطة النجف اللواء الحقوقي باسم مجيد فيصل شخصياً وموارد من مديريتنا بالتحديد مكتب الوفاء لمكافحة الاجرام وبعد جمع المعلومات ونصب الكمائن والاستعانة بالمصادر توفرت معلومات عن تواجد المتهم في احد الاحياء الشمالية من المحافظة وتم القاء القبض عليه".
وأضاف، أنه "تم التعمق بالتحقيق مع المتهم واعترف بارتكابه عدة سرقات من دور المواطنين منها مبالغ مالية ومخشلات ذهبية في مناطق متفرقة من المحافظة تم إحالة المتهم للقضاء وتم توقيفه وفق المادة ( ٤٤٤) ق ع لينال جزائه العادل".
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