بينها اغلاق المداخل.. اجراءات أمنية مشددة في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هنالك اجراءات امنية مشددة وتقييد الخروج والدخول في مدينة الصدر".

وأضاف المصدر أن "المنطقة الخضراء اغلقت بالكامل"، مشيرا الى أن "المداخل الرئيسية الى العاصمة اغلقت بالكامل".وكان مصدر أمني، أفاد قبل ساعات، باغلاق جسري الجمهورية والسنك وسط العاصمة بغداد.ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب الاربعاء، جلسة جديدة له، بعد انقطاع دام اشهر عدة.