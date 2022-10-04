اعتقال "أبو جندل" بعملية أمنية في صلاح الدين

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الثلاثاء، عن اعتقال "أبو جندل" الذي شغل منصباً عسكرياً في تنظيم "داعش" بعملية أمنية في صلاح الدين.

وقال اللواء يحيى رسول عبد الله في بيان، "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة التي تؤكد على متابعة الإرهابيين وتجفيف منابع تمويلهم، نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عملية نوعية جاءت بعد مُتابعة استخبارية دقيقة، أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابي ايمن لطيف المرعاوي المُكنى "أبو جندل" والذي شغل منصب عسكري قاطع القيارة سابقا والأمني العام لما تُعرف بولاية الأنبار حالياً".

وأضاف أن "رجال العمليات الخاصة نصبوا كميناً مُحكماً تمكنوا فيه من إلقاء القبض على هذا الإرهابـي عند أرساله لمحافظة صلاح الدين لغرض تنفيذ العمليات الإرهابية".