انفجار عبوة صوتية أسفل عجلة موظف حكومي شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه " انفجرت عبوة صوتية محلية الصنع كانت موضوعة أسفل عجلة نوع "تاهو" تعود لموظف في وزارة الكهرباء ضمن منطقة البلديات شرقي بغداد".وأضاف ان "الحادث أسفر عن اضرار جسيمة بالعجلة دون تسجيل اصابات تذكر".