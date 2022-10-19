القبض على متهم يسرق "الحسينيات" في النجف

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "شعبة مكافحة الاجرام قامت بتنفيذ ممارسة امنية ضمن قاطع المسؤولية بتنفيذ أوامر القبض في اماكن متفرقة"، مبينة أنه "خلال الممارسة تم القبض على احد المطلوبين وفق المادة 446 عقوبات ودونت أقواله واعترف بارتكابه عدد من السرقات" .وأضافت، أن "السرقة الأولى تمثلت بسرقة استاندات حديد من حسينية قرب عمود 62 على شارع كربلاء بالاشتراك مع متهم آخر، اما السرقة الثانية فقد قام بسرقة استاندات حديد من حسينية على شارع كربلاء قرب عمود 60"، لافتة الى أن "المتهم اعترف ايضا بالسرقة الثالثة وهي سرقة حسينية قيد الانشاء على شارع كربلاء قرب عمود 43 سرقة شيلمان حيث قاما بسرقة الشيلمان الخاص بتسقيف الحسينية، وأيضا بالاشتراك مع متهم آخر كما اقر ان السرقة الرابعة قيامه بسرقة سندويش من كشك لبيع الفواكه".واكدت، أن "المتهم قام بتفصيخ كرفان خلف احدى محطات الوقود في طريق الجنة"، مشيرة الى انه "تم احالته للقضاء لينال جزائه العادل".