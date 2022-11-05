انفجار عبوة ناسفة في مدينة الحلة

أفاد مصدر أمني، السبت، بانفجار عبوة ناسفة في مدينة الحلة بمحافظة بابل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة استهدفت عجلة مدنية قرب مرقد الامام بكر بن علي في مدينة الحلة".

وأضاف المصدر أنه "لغاية الان لم يتم معرفة ما خلفه الانفجار".