القبض على أحد الهاربين من سجون بابل في النجف

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مكافحة إجرام الكوفة القت القبض على احد المتهمين الهاربين من احد سجون محافظة بابل صباح هذا اليوم في قضاء الكوفة".وأضافت ان "عملية القاء القبض تمت بالتعاون مع شرطة محافظة بابل ".